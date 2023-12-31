Армія РФ за добу втратила 8 танків, 30 артсистем і 960 військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.12.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 359230 (+960) осіб
- танків ‒ 5977 (+8) од.
- бойових броньованих машин ‒ 11070 (+17) од.
- артилерійських систем – 8464 (+30) од.
- РСЗВ – 943 (+4) од.
- засоби ППО ‒ 623 (+2) од.
- літаків – 329 (+0) од.
- гелікоптерів – 324 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6591 (+37),
- крилаті ракети ‒ 1709 (+1)
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11292 (+48) од.
- спеціальна техніка ‒ 1268 (+8)
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