Росіяни не полишають спроб вибити підрозділи ЗСУ із займаних позицій на Херсонському напрямку Британська розвідка спрогнозувала зростання втрат Росії у війні проти України » Армія РФ за добу втратила 8 танків, 30 артсистем і 960 військових Протягом минулої доби на фронті відбулося 54 бойових зіткнень між російськими окупантами та Силами оборони України. ЗСУ відбили низку ворожих атак на 7 напрямках та ліквідували ще майже тисячу військових армії РФ Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.12.23 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 359230 (+960) осіб

танків ‒ 5977 (+8) од.

бойових броньованих машин ‒ 11070 (+17) од.

артилерійських систем – 8464 (+30) од.

РСЗВ – 943 (+4) од.

засоби ППО ‒ 623 (+2) од.

літаків – 329 (+0) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6591 (+37),

крилаті ракети ‒ 1709 (+1)

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.

підводні човни — 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 11292 (+48) од.

спеціальна техніка ‒ 1268 (+8)