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Армія РФ за добу втратила 8 танків, 30 артсистем і 960 військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 31.12.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.12.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 359230 (+960) осіб
  • танків ‒ 5977 (+8) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11070 (+17) од.
  • артилерійських систем – 8464 (+30) од.
  • РСЗВ – 943 (+4) од.
  • засоби ППО ‒ 623 (+2) од.
  • літаків – 329 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6591 (+37),
  • крилаті ракети ‒ 1709 (+1)
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.
  • підводні човни — 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11292 (+48) од.
  • спеціальна техніка ‒ 1268 (+8)
31 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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