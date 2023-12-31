Британська розвідка спрогнозувала зростання втрат Росії у війні проти України

Військова розвідка Великої Британії відзначає зростання щоденних втрат в особовому складі сил Росії у війні проти України в 2023 році й прогнозує, що з такими темпами до 2025 року загальна цифра перетне позначку у 500 тисяч — розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 30 грудня

Британська розвідка зазначає, що у 2023 році середні щоденні втрати росіян в особовому складі, вбитими й пораненими, зросли до майже 300 на день, що більше, ніж у 2022 році.

«Це зростання щоденних втрат, про які повідомляє українська сторона, майже напевно є свідченням деградації російських сил і їхнього перетворення на «масову армію» нижчої якості та більшої кількості після «часткової мобілізації» резервістів у вересні 2022 року. Росії ймовірно знадобиться 5-10 років на відновлення когорти високопрофесійних та досвідчених підрозділів», – зазначає розвідка.

Аналітики зауважують, що якщо поточні темпи втрат зберігатимуться протягом 2024 року, до 2025 року втрати Росії вбитими й пораненими сягнуть понад пів мільйона. Розвідка нагадує, що при цьому за 9 років війни в Афганістані СРСР втратив приблизно 70 тисяч осіб.