Масований повітряний удар РФ по Україні: відомо про понад 40 загиблих і 100 поранених

Про атаку російських БПЛА та ракет повідомив штаб Повітряних сил ЗСУ.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у телемарафоні повідомив, що окупанти вранці випустили по території України майже всі види ракет, крім «калібрів». За його словами РФ використала «кинджали», балістику, С-300, крилаті ракети, БПЛА, Х-22 або Х-32. Також близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505.

Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 114 повітряних цілей: 27 «шахедів» та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що станом на 12:15 відомо про 16 загиблх та 97 поранених, серед них щонайменше двоє дітей — 6 та 8 років. Пошукові роботи тривають. Тому остаточні цифри ще не відомі.