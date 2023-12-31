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Повертають назад до Росії: СБУ відшукала в Карпатах російську блогерку Маслову

Про це повідомляє  «Еспресо.Захід» із посиланням на власні джерела у СБУ

Російська блогерка відпочивала на гірськолижному комплексі «Драгобрат», де її відшукала СБУ.

Як повідомили джерела, дівчина переконувала, що не підтримує російської агресії, але все ж її повертають у Росію. У ці хвилини співробітники СБУ супроводжують її до кордону.

«Новий рік вже буде святкувати в Росії», – пише про неї у своєму Telegram журналіст Віталій Глагола та додає підбірку фото та відео у її соцмережах із подорожі.

Разом із тим офіційних коментарів у СБУ поки що не надають.

31 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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