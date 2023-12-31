Повітряні сили: Загарбники запустили по Україні загалом 3,8 тисячі дронів-камікадзе

Від вересня минулого року російські загарбники запустили по території України близько 3800 ударних дронів-камікадзе, з них понад 3 тисячі були збиті.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Саме дронів-камікадзе по території нашої держави… близько 3800 запущено … з вересня минулого року, коли почали застосовувати ударні БпЛА. І десь близько трьох тисяч уже знищено Силами оборони”, — сказав Ігнат.

За його словами, українським військовим потрібно більше систем, які можуть працювати саме проти ударних БпЛА.

Речник нагадав, що перші NASAMS ЗСУ отримали тільки у середині жовтня 2022 року.

“Посилення наших ППО західними системами почалося саме з цього моменту — з жовтня 2022 року… Тому ми посилюємося сьогодні всіма можливими засобами. Сьогодні є великий спектр озброєння, який надає нам Захід, але кількості, звичайно, замало”, — сказав Ігнат.

За його словами, іноді українським військовим вдається збити 100% запущених ворогом “Шахедів”. «Але ж якщо ворог змінює акцент атаки, треба розуміти, що непросто завжди буде нам здійснювати таке збиття, як нам би того хотілося”, — додав речник ПС ЗСУ.