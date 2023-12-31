Росіяни не полишають спроб вибити підрозділи ЗСУ із займаних позицій на Херсонському напрямку

За даними Генштабу, в зоні відповідальності ОСУВ «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника біля Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 9 атак окупантів поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак ворога неподалік Степового, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 8 атак.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили 2 атаки противника поблизу Приютного Запорізької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки окупантів західніше Вербового та східніше Копані Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.

Водночас Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.