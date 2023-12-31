Віцепрезидентка Єврокомісії вважає членство України в ЄС питанням років

Віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова вважає, що процес вступу України в ЄС є питанням років, а не десятиліть — Юрова в інтерв’ю виданню Právo, яке наводить Novinky, передає «Європейська правда»

«Я б воліла говорити про роки», – сказала Юрова, відповідаючи на питання, чи процес вступу України в ЄС є питанням років чи десятиліть.

Вона нагадала, що Чорногорія, Сербія, Північна Македонія та Албанія, з якими вже розпочалися переговори про вступ, є найближчими до Європейського Союзу з точки зору процесу. «Цього року, однак, Союз, безумовно, не буде розширюватися за рахунок нових країн, тому переговори не будуть йти швидко», – сказала віцепрезидентка ЄК.

«Я рада, що ідея «повного членства або не членства» більше не застосовується. Ми визначили кілька сфер, в яких держави-кандидати можуть наблизитися до Союзу, не будучи його членами. Держави можуть зв’язуватися з ЄС цифровим, енергетичним, транспортним зв’язком, ми можемо визнавати кваліфікацію один одного, країна-кандидат може отримати доступ до європейського ринку, хоч і з обмеженнями. Україна може отримати все це ще до того, як стане членом ЄС», – зазначила Юрова.

Вона також вважає, що з моральної точки зору було б дуже проблематично сказати Україні спочатку врегулювати територіальні проблеми, а потім говорити про вступ.