Атака на Новоросійськ була стратегічно важливою, хоча партнери були невдоволені – УП

Атака на порт Новоросійська у серпні 2023 року була стратегічно важливою задля відновлення «зернового коридору», хоча міжнародні партнери після неї висловлювали своє невдоволення Україні — стаття УП «Водні дрони, Ілон Маск та високоточні ракети: як Україна відвоювала Чорне море»

Як ідеться у матеріалі УП, вихід РФ із зернової ініціативи в липні 2023-го мав наслідком миттєву активізацію ракетних і дронових атак на українські порти. Під удар потрапив весь Одеський регіон: від Чорноморська до Вилкового й Рені.

Україна знову опинилась у морській блокаді. Однак, за даними нашого видання, Київ передбачав такий сценарій і вже мав свій план, як із цієї блокади виходити.

У липні на нараді в президента Зеленського було вирішено, що Росія, по-перше, має отримати військову відповідь за атаки на українську портову інфраструктуру. А по-друге – чіткий сигнал, що в Чорному морі немає місць, де б її кораблі були недосяжні для ЗСУ.

Перед силовиками і владою стояли два завдання: забезпечити діяльність нового зернового коридору та спробувати відігнати й знищити всі російські судна, які здатні нести ракети.

Першу задачу вирішили розв’язати, показавши Росії вразливість її власних портів.

В ніч із 3 на 4 серпня 2023 року в море вийшов новий український дрон. Це була інша розробка СБУ, експериментальна модель «Мамай».

«Мамай» – чистий «камікадзе» і має меншу, ніж у SeaBaby, бойову частину – 450 кілограмів. Це найшвидший дрон, що дозволяє йому допливати майже будь-куди в Чорному морі. А його бойова задача вимагала саме таких можливостей – він прямував у порт «Новоросійськ».

Саме туди після хвилі атак українських дронів відійшла з Криму частина кораблів Чорноморського флоту.

Ворожою ціллю, яку вдалося вполювати «Мамаю» став великий десантний корабель «Оленегорский горняк», чиї фото 4 серпня облетіли весь світ. Україна вдарила Росію в її найчутливішу больову точку на морі.

Ще через день «Мамай» дістав залучений в обслуговування Міноборони РФ танкер «Sig».

Так Росія отримала пряме послання, що війна з портами може бути обопільною.

«Треба розуміти, що росіянам теж невигідні будь-які ексцеси на морі. Це одразу призводить до подорожчання страховок і фрахту. Для світових страхових компаній все Чорне море – це один регіон. І якщо в Одесі чи в Новоросійську щось стається, то вартість страхування виростає в усьому регіоні одночасно», – пояснює заступник міністра інфраструктури Васьков.

За українськими підрахунками, лише економічні втрати від двох атак по Новоросійську для Росії обраховувались сотнями мільйонів доларів.

Але не тільки для Росії. Новоросійськ – це також і величезна нафтова перевалка. Саме через цей порт експортують казахську нафту нафтові гіганти зі США. Звідси ж відбувається «сірий» експорт російської нафти під виглядом інших брендів.

Гра України йшла на дуже високих ставках, керівництво країни, за даними УП, отримувало «застереження» від партнерів на всіх рівнях. Але ця гра спрацювала. Росія ослабила тиск, і 10 серпня Україна змогла оголосити свій власний, без Москви, тимчасовий морський коридор.