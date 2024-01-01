ЦНС: На росії зростає невдоволення бізнесу діями ЗС РФ

У Росії місцевий бізнес незадоволений діями збройних сил РФ, які наражають прикордоння на невиправдану небезпеку.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Показовою є ситуація навколо Тьоткінського цукрового заводу, розташованого в Курській області, якому за рішенням арбітражного суду Москви відмовили у стягненні з МО РФ збитків, завданих підприємству за перші три місяці з початку вторгнення РФ в Україну.

Тоді потужності підприємства та прилеглі території використовувались ЗС РФ та були багаторазово пошкоджені обстрілами, що призвело до збитків на 75 млн рублів. Проте кремлівська влада вирішила не компенсувати власникам знищення майна», — йдеться в повідомленні.