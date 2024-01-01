МЗС Латвії: Навіть якщо Україна звільнить свою територію, загроза РФ для Європи лишиться

Міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив, що Навіть якщо Україна звільнить усі завойовані території, військова загроза Європі з боку Росії збережеться — «Європейська правда» з посиланням на Delfi

«Уряд Росії не здатний підвищити добробут свого населення. Всі карти поставлені на пошук зовнішнього ворога і культивацію думки про те, що розпад СРСР був найбільшим злом. Тому необхідно повернути втрачені території з лишком. Сумно, що це не війна Кремля – це стало війною, підтримуваною росіянами. Росія просувається з імперіалістичною експансією і продовжує залишатися загрозою для Європи».

На думку політика, щойно війна в Україні закінчиться, загроза почне зростати – Росія продовжить відновлювати свої збройні сили.

Міністр зазначив, що існування російського уряду засноване на імперіалістичних амбіціях.

Каріньш припустив, що розмови про можливу поразку України або втрату її окремих територій і перемогу Росії покликані мотивувати західні країни та суспільства не допустити такого сценарію. За словами міністра закордонних справ, перемога в Україні в очах Кремля стала б підтвердженням, що його політика була правильною – можна напасти на сусідні країни й отримати вигоду від цього.