Протягом минулої доби ЗСУ знищили 780 окупантів, 6 танків та 18 артсистем

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 360 010 (+780) осіб,
- танків ‒ 5983 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11087 (+17) од,
- артилерійських систем – 8482 (+18) од,
- РСЗВ – 943 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 625 (+2) од,
- літаків – 329 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6657 (+66),
- крилаті ракети ‒ 1709 (+0),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11330 (+38) од,
- спеціальна техніка ‒ 1277 (+9).
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