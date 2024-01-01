Сили ППО у новорічну ніч знищили 87 із 90 ворожих «шахедів» Петро і Марина Порошенки привітали українців: ми – нація неймовірних людей, і ми переможемо » Протягом минулої доби ЗСУ знищили 780 окупантів, 6 танків та 18 артсистем Протягом минулої доби ЗСУ відбили 4 атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області. Також Сили оборони ліквідували 780 окупантів Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 360 010 (+780) осіб,

танків ‒ 5983 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 11087 (+17) од,

артилерійських систем – 8482 (+18) од,

РСЗВ – 943 (+0) од,

засоби ППО ‒ 625 (+2) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6657 (+66),

крилаті ракети ‒ 1709 (+0),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11330 (+38) од,

спеціальна техніка ‒ 1277 (+9).