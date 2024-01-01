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Протягом минулої доби ЗСУ знищили 780 окупантів, 6 танків та 18 артсистем

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 360 010 (+780) осіб,
  • танків ‒ 5983 (+6) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 11087 (+17) од,
  • артилерійських систем – 8482 (+18) од,
  • РСЗВ – 943 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 625 (+2) од,
  • літаків  – 329 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6657 (+66),
  • крилаті ракети ‒ 1709 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни  — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11330 (+38) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 1277 (+9).

1 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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