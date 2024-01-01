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В Японії стався потужний землетрус, людей попередили про цунамі

Про це інформує громадський мовник NHK і Reuters.

Зазначається, що підземні поштовхи зафіксували на півночі центральної частини країни.

Японське метеорологічне агентство оголосила про загрозу серйозного цунамі вздовж західних прибережних районів префектур Ісікава, Ніігата і Тояма. Згідно з даними агентства цунамі  може досягти висоти до 5 метрів в префектурі Ісікава.

Компанія Hokuriku Electric Power заявила, що на разі перевіряє наявність будь-яких порушень на своїх атомних електростанціях, повідомляє NHK.

1 января, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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