В Японії стався потужний землетрус, людей попередили про цунамі

Про це інформує громадський мовник NHK і Reuters.

Зазначається, що підземні поштовхи зафіксували на півночі центральної частини країни.

Японське метеорологічне агентство оголосила про загрозу серйозного цунамі вздовж західних прибережних районів префектур Ісікава, Ніігата і Тояма. Згідно з даними агентства цунамі може досягти висоти до 5 метрів в префектурі Ісікава.

Компанія Hokuriku Electric Power заявила, що на разі перевіряє наявність будь-яких порушень на своїх атомних електростанціях, повідомляє NHK.