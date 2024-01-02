Польща підняла в небо F-16 через масовану атаку РФ по Україні

Через нову масовану ракетну атаку РФ по Україні Польща підняла у небо винищувачі F-16.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

«З метою забезпечення безпеки польського повітряного простору було піднято в повітря дві пари винищувачів F-16 та літак-заправник союзників», – зазначили в командуванні.

Близько 5.45 ранку в повітря злетіла пара винищувачів, дислокована на базі в Ласках, а близько 6.15 ранку – пара з бази в Кшесинах.

«Попереджаємо, що діяльність польської та союзної авіації в нашому повітряному просторі може бути пов’язана з підвищеним рівнем шуму, особливо у східній частині країни», – йдеться в повідомленні.