Прем’єр Фінляндії обіцяє підтримувати Україну та збільшити виробництво боєприпасів

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що уряд країни продовжить допомагати Україні, а також зміцнить свою обороноздатність.

«Фінський народ і держава продовжують рішуче підтримувати Україну. Наші рішення на національному рівні, такі як збільшення виробничих потужностей для важких боєприпасів, дозволяють підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Водночас ми також зміцнюємо нашу власну обороноздатність», – зазначив Орпо.

Прем’єр нагадав, що жорстока загарбницька війна РФ проти України триває вже майже два роки, зауваживши, що вона змінила безпекову ситуацію в Європі, тоді як «українці хоробро борються за свою країну, за Європу загалом та за західні цінності».

«В межах Євросоюзу ми активно працюємо над тим, щоб Європа була єдиною з Україною. Початок переговорів про вступ з Україною є сигналом надії для українського народу: Україну запрошують приєднатися до європейської сім’ї, і її місце – в ЄС», – наголосив Орпо.

Приймаючи Україну до ЄС, додав очільник фінського уряду, європейські країни також беруть на себе зобов’язання підтримувати Київ на довгостроковій основі.