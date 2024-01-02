Ракетна атака РФ 2 січня: у Києві та Харкові є загиблі та постраждалі

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

О 02:51 військові повідомили, що з аеродрому «Оленья» (Мурманська область) вилетіли 9 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Над ранок 2 січня пролунали вибухи у Києві та Харкові.

Київ: унаслідок ракетних ударів у кареті швидкої померла поранена жінка, є численні руйнування в районах столиці

Повітряна тривога у столиці вночі й уранці 2 січня сумарно тривала майже шість годин.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, спершу ворог запустив на столицю України приблизно півтора десятка «шахедів». Слідом за ними понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили групами та хвилями крилаті ракети Х-101/Х555Х-55. Одночасно із заходом ракет на Київ понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал».

Силами та засобами ППО уражено всі БПЛА Shahed і понад 6 десятків десятки ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 «Кинджал».

Унаслідок масованої ракетної атаки у столиці є руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури. Є потерпілі.

Особливо страшні наслідки в Солом’янському районі. Там зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків. Вогонь заблокував людей на поверхах. Бійці ДСНС проводили деблокування та евакуацію людей. Станом на 10:15 відомо про понад 25 постраждалих. Ці дані ще уточнюють.

Мер Києва Віталій Кличко о 10:04 повідомив, що в кареті швидкої померла жінка, поранена внаслідок обстрілів у Солом’янському районі. Згодом у КМВА підтвердили цю інформацію. Загиблій було 86 років.

У Деснянському районі попередньо загорівся супермаркет

У Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення

У Голосіївському районі зафіксували падіння решток на відкритій території

У Печерському районі рештки ракет упали на дах 9-поверхового житлового будинку, на ще один багатоповерховий і приватний будинок

В Оболонському районі зайнявся житловий будинок, зафіксували падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень

У Святошинському районі уламки ракет упали на нежитлову забудову

У Подільському районі сталося займання на території ринку, пошкоджено газову трубу, магістралі водопостачання та зайнялися приблизно 6 авто. Також рештки упали на нежитлову забудову. Рятувальники перевіряють інформацію про загорання житлового будинку.

У Шевченківському районі рештки ракет упали на відкриту територію.

Харків: рашисти вдарили по середмістю. Загинула людина, понад 40 травмовано

Окупанти завдали щонайменше 6 ракетних ударів по Шевченківському району міста. Станом на 10:00 відомо про одну загиблу жінку.

За попередніми даними, постраждала 41 людина, з них 2 – діти, вони перебувають у лікарні. 17 потерпілих госпіталізували, 4 з них у важкому стані.

Фото: телеграм-канал Харківської ОВА