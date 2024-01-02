Сили оборони за добу ліквідували 7 танків, 49 артсистем і 810 військових армії РФ

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 360 820 (+810) осіб
- танків ‒ 5990 (+7) од.
- бойових броньованих машин ‒ 11 100 (+13) од.
- артилерійських систем – 8531 (+49) од.
- РСЗВ – 945 (+2) од.
- засоби ППО ‒ 626 (+1) од.
- літаків – 329 (+0) од.
- гелікоптерів – 324 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6710 (+53),
- крилаті ракети ‒ 1710 (+1)
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 365 (+35) од.
- спеціальна техніка ‒ 1284 (+7)
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