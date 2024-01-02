Зведення Генштабу: на фронті за добу відбулося 64 боєзіткнення, армія РФ здійснила безуспішні штурми на 5 напрямках Прем’єр Фінляндії обіцяє підтримувати Україну та збільшити виробництво боєприпасів » Сили оборони за добу ліквідували 7 танків, 49 артсистем і 810 військових армії РФ Протягом минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення між ЗСУ та російськими військами. Українські Сили оборони відбили ворожі атаки на п’яти напрямках і ліквідували ще 810 окупантів Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 360 820 (+810) осіб

танків ‒ 5990 (+7) од.

бойових броньованих машин ‒ 11 100 (+13) од.

артилерійських систем – 8531 (+49) од.

РСЗВ – 945 (+2) од.

засоби ППО ‒ 626 (+1) од.

літаків – 329 (+0) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6710 (+53),

крилаті ракети ‒ 1710 (+1)

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.

підводні човни — 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 365 (+35) од.

спеціальна техніка ‒ 1284 (+7)