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Сили оборони за добу ліквідували 7 танків, 49 артсистем і 810 військових армії РФ

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 360 820 (+810) осіб
  • танків ‒ 5990 (+7) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 100 (+13) од.
  • артилерійських систем – 8531 (+49) од.
  • РСЗВ – 945 (+2) од.
  • засоби ППО ‒ 626 (+1) од.
  • літаків – 329 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6710 (+53),
  • крилаті ракети ‒ 1710 (+1)
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.
  • підводні човни — 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 365 (+35) од.
  • спеціальна техніка ‒ 1284 (+7)
2 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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