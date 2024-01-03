Чудові подарункові ідеї від DOMINO

Відкрийте світ стильних та елегантних подарунків для нього та неї цього зимового сезону з DOMINO. Цей чарівний період є ідеальним часом, щоб порадувати вашу сім’ю та друзів унікальними та продуманими подарунками, які вони довго пам’ятатимуть.

Елегантні Подарунки для Чоловіків

Збагатіть стиль вашого чоловіка з бездоганними костюмами у класичних кольорах, таких як шоколад або темно-синій. Вони забезпечать йому неперевершений вигляд для будь-якого заходу. Рекомендуємо переглянути варіанти від Brunello Cucinelli, Canali та Lubiam.

Доповніть його образ вишуканими шкіряними аксесуарами від Cesare di Napoli, Serapin та Prada, які додадуть характеру до його вибору одягу. Також розгляньте варіанти кашемірових светрів від Loro Piana, Cesare di Napoli та Zilli для додавання тепла в холодні дні.

Для завершення образу виберіть взуття від BALMAIN, Tom Ford або Doucal’s, а також чудові ботинки від Cesare di Napoli, Santoni та Gucci.

Незабутні Подарунки для Жінок

Вражайте її неповторними прикрасами, такими як елегантні золоті сережки від Givenchy або унікальні ланцюжки від Magda Butrym, а також брошки та намиста від Panicale, що підкреслять її вишуканість.

Оберіть дизайнерську сумку, яка буде не лише стильною, а й функціональною. Вибір сумок від Celine, Lanvin, Miu Miu та Loewe на domino.ua стане ідеальним доповненням її гардеробу.

Виберіть для неї ідеальну сукню від Celine, Magda Butrym, Tom Ford або Saint Laurent, або ж вишукані туфлі від Jimmy Choo, Saint Laurent чи Balmain, щоб підкреслити її впевненість та стиль.

Набори ароматичних свічок та парфумів для дому від Balmain, Teatro Fragranze та Dr.Vranjes створять затишну атмосферу та тепло в її домі.

Ексклюзивні хутряні товари

DOMINO вас радує ексклюзивною колекцією хутряних виробів від провідних виробників.

Зануритися в розкіш зимового тепла, представлену в новій зимовій колекції 23/24 на domino.ua. Холодні морози змушують нас обрати стильний підхід до сезону та обгорнутися розкішшю та елегантністю в кожній деталі шуби, ретельно створеної для вас.

Ці вироби виготовлені з використанням найкращих матеріалів і відзначаються майстерністю відомих дизайнерів, таких як Loro Piana, Fabio Gavazzi, Drome і Blancha. Від шовковистого блиску норки до плюшевого комфорту лисиці та привабливості соболя — кожен тип хутра надає виробам виразну текстуру та естетичний вигляд, піднімаючи зимову моду на вищий рівень.

Шуби, які виражають стиль та розкіш

Шуби розкривають перед вами більше, ніж просто заспокоєння від холоду; вони втілюють стиль, що асоціюється з вишуканістю та елегантністю. Доторкніться до вашої шкіри оксамитовою ніжністю та насолоджуйтеся невагомим драпіруванням, яке подарує незабутні відчуття розкоші.

Від класичних силуетів від Saint Laurent, Isabel Marant та Fleur de Paris до авангардного дизайну від The Attico — розкішні шуби поєднують традицію та сучасність. Ці вироби стійко витримують випробування часом і служать свідченням про беззмінну привабливість хутра як символу статусу та вишуканості.

Для тих, хто віддає перевагу індивідуальності, ми маємо безліч варіантів, що дозволяють налаштувати вашу шубу на ваш власний смак. Незалежно від того, чи оберете ви подовжинне пальто із соболя, накидку з хутра лисиці чи болеро із шиншили, варіацій дуже багато, як ваш особистий стиль, гарантуючи, що ви будете виділятися серед товпи завдяки вашому ексклюзивному зимовому гардеробу.

Крім візуального ефекту, інвестиція в розкішну шубу — це інвестиція в стійкість та тривалість. На відміну від синтетичних альтернатив, хутро здатне прослужити не лише один сезон, що робить його екологічно свідомим вибором для тих, хто цінує довголіття та позачасовий стиль.

Сучасні силуети не просто відображають модні тенденції, але і передають спадщину вишуканості, яка вражала серця прихильників століть насправді.

Ласкаво просимо зустрічати зимовий сезон із найвищим рівнем елегантності та розкоші у DOMINO.

Оберіть найкращі подарунки для своїх близьких від DOMINO, щоб зробити цей період незабутнім і особливим.