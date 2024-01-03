Глава МЗС Польщі закликав передати Україні ракети великої дальності для ударів по Росії

Країни Заходу у відповідь на обстріл України мають посилити санкції проти Росії та передати Києву ракети великої дальності для ліквідації пускових установок на території Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

«Ми повинні відповісти на останній напад на Україну мовою, зрозумілою Путіну: посиленням санкцій, щоб він не міг виробляти нову зброю з контрабандних компонентів, і надання Києву ракет великої дальності, які дозволять йому знищити стартові майданчики та командні центри», — написав він.

Сікорського було призначено міністром закордонних справ Польщі минулого місяця після того, як проєвропейський альянс партій на чолі з Дональдом Туском переміг на парламентських виборах 15 жовтня. Новий прем’єр-міністр пообіцяв згуртувати підтримку України серед союзників та покласти край ізоляції Польщі в Європейському Союзі.