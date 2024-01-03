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Кількість загиблих унаслідок масованої повітряної атаки по Україні 29 грудня зросла

Про атаку російських БПЛА та ракет повідомив штаб Повітряних сил ЗСУ.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у телемарафоні повідомив, що окупанти вранці випустили по території України майже всі види ракет, крім «калібрів». За його словами РФ використала «кинджали», балістику, С-300, крилаті ракети, БПЛА, Х-22 або Х-32. Також близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505.

Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 114 повітряних цілей: 27 «шахедів» та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що від російських ударів постраждало майже 120 міст і сіл. Станом на 30 грудня відомо про 159 постаждалих людей, серед них 40 загиблих.

3 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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