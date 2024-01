Розширення БРІКС: до організації приєдналися ще п’ять країн З початку великої війни Європейський інвестиційний банк надав Україні €1,7 млрд » Поділитися: Share to facebook Share to twitter Європейський інвестиційний банк Фото: відкриті джерела З початку великої війни Європейський інвестиційний банк надав Україні €1,7 млрд. Кошти витрачають передусім на екстрений ремонт зруйнованої інфраструктури Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков. Він зазначив, що очолюване ним міністерство спільно з ЄІБ реалізує проєкти з відновлення соціальної, комунальної та транспортної інфраструктури. «Для першочергового подолання наслідків бойових дій наприкінці минулого року частину кредитних коштів ЄІБ було перенаправлено на підтримку фінансування першочергових видатків Державного бюджету України. Їх спрямували на підготовку об’єктів ЖКГ до опалювального сезону, відновлення та модернізацію постраждалих внаслідок бойових дій об’єктів інфраструктури», — написав Кубраков. За його словами, за 2023 рік відомство суттєво розширило співпрацю з Банком і має надію у 2024 році масштабувати спільні проєкти, зокрема з Укрзалізницею та Укрпоштою. Вони спрямовані на модернізацію української залізниці та логістичної поштової інфраструктури відповідно. Виробники інді-хоррорів анонсували фільм жахів про Міккі Мауса після того, як зображення ранніх версій Міккі та Мінні Маусів 1928 року стали суспільним надбанням Про це пише Variety. Режисер інді-хорорів Стівен Ламорт збирається зняти комедійний фільм жахів за мотивами дебютного мультфільму про Міккі Мауса «Пароплав Віллі». Головним героєм стане мультиплікаційний персонаж з короткометражного німого мультику 1928 року «Пароплав Віллі», який став надбанням громадськості 1 січня 2024 року після того, як Disney втратив авторські права. У майбутньому фільмі миша-садист мучитиме групу пасажирів порома, які нічого не підозрюють. Виробництво планується розпочати навесні. «Пароплав Віллі» приносив радість поколінням, але під цим життєрадісним зовнішнім виглядом криється потенціал для чистого безпідставного терору. Це проєкт, про який я мріяв, і я не можу дочекатися, щоб розкрити цей спотворений погляд на цього улюбленого персонажа світові», — заявив Ламорт у пресрелізі. Раніше Ламорт став режисером стрічки The Mean One, яка є хоррор-пародією на Грінча. «Це все походить від нашої любові до цих персонажів. Кінорежисери — ми всі діти в пісочниці. Ми любимо брати їх і грати з ними різними способами. Це не бажання зруйнувати цих персонажів або швидко заробити гроші, а бажання любити їх, шанувати їх і показати їх у новому світлі», — пояснив він. У січні 2023 року вийшов фільм «Вінні-Пух: Кров і мед» у жанрі слешера режисера Ріса Фрейк-Вотерфілда. Стрічка є вільною хоррор-адаптацією творів Алана Мілна про Вінні-Пуха. 1 січня 2024 року закінчився термін дії авторських прав Disney, і зображення персонажів 1928 року тепер доступні для громадськості в США. Це означає, що будь-хто тепер може переробляти та використовувати найраніші версії Міккі та Мінні без дозволу чи оплати.