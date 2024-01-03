Рада ЄС запровадила санкції проти російської алмазної компанії «Алроса» та її гендиректора

Рада ЄС запровадила додаткові обмежувальні заходи проти найбільшої російської алмазодобувної компанії «Алроса» та її генерального директора Павла Мариничева. Фірму та її очільника було визнано дотичними до війни в Україні.

Відповідне рішення опублікували у Раді Євросоюзу.

«Нові списки стосуються ПАТ «Алроса», який є найбільшою алмазодобувною компанією у світі, що належить російській державі і на яку припадає понад 90% всього російського видобутку алмазів», — пояснюють у повідомленні.

У Раді ЄС зазначають, що дана компанія є важливою частиною економічного сектору, що забезпечує значні доходи уряду РФ.

«Заборона на російські алмази є частиною зусиль G7 з розробки міжнародно скоординованої заборони на імпорт алмазів, яка має на меті позбавити Росію цього важливого джерела доходів», — йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що напочатку 2024 року у Європейському союзі набула чинності повна заборона на прямий імпорт російських непромислових природних і синтетичних алмазів, а також ювелірних прикрас із діамантами.

Наразі в цілому санкції ЄС проти агресії Росії охоплюють майже 1 950 фізичних та юридичних осіб, чиї активи є замороженими, а їх власники — позбавленими можливості надавати послуги на території Євросоюзу.