Росіяни завдали по Україні 89 ракетних та 72 авіаційних ударів

Впродовж доби росіяни завдали по Україні 89 ракетних та 72 авіаційних ударів, у тому числі дронами типу «Shahed-136/131». Окупанти також здійснили 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі, понад 130 людей зазнали поранень, серед них є діти.

«Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових та багатоквартирних будинків, інша цивільна та промислова інфраструктура в Київській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях», — зазначили у Генштабі.

Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень

Авіаційних ударів зазнали Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Авдіївка, Новомихайлівка, Георгіївка, Донецької області; Новоданилівка та Оріхів Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.