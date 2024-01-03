Розширення БРІКС: до організації приєдналися ще п’ять країн

Про це повідомляє Africanews.

Видання пише, що також до БРІКС приєдналися Іран, Ефіопія, Єгипет і ОАЕ.

«Зростання БРІКС може означати зміну геополітичного ландшафту, хоча аналітики, як і раніше, не впевнені в тому, чи буде це розширення допомогою або перешкодою для членів БРІКС», — ідеться в матеріалі.

Деякі експерти кажуть, що розбіжності всередині групи можуть послабити процес ухвалення рішень і силу БРІКС загалом. Однак члени БРІКС сподіваються, що розширення сприятиме «більшому представництву економік, що розвиваються, і надасть шанс не бути залежними від долара США».

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал ібн Фархан Аль Сауд заявив, що БРІКС є «вигідним і важливим каналом» для зміцнення економічного співробітництва.