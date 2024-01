Селена Гомес заявила, що планує закінчити співочу карʼєру

Про це вона сказала в епізоді подкасту Smartless, пише CNN.

31-річна американська зірка Селена Гомес повідомила, що більше не хоче займатися музикою.

«Я справді відчуваю, що у мене є ще один альбом. Чим старшою я стаю, тим більше я хотіла б знайти щось, на чому б зупинитися», — поділилась вона, додавши, що в ідеалі вона хотіла б зосередитися на своїй акторській кар’єрі.

Гомес зізналась, що з раннього дитинства хотіла бути «серйозною акторкою». Її музична кар’єра почалася лише тому, що Disney звернувся до неї для створення альбому, коли вона знімалася в ситкомі Disney Channel «Чарівники з Вейверлі Плейс» наприкінці 2000-х.

«Я думала, що це буде весело, і перед усім я думала, що це буде хобі, яке мені справді сподобається. Я хотіла бути актрисою. Я ніколи не збиралася бути співачкою повний робочий день, але, очевидно, це хобі перетворилося на щось інше», — пояснила Селена.

З 2013 року Гомес випустила три студійні альбоми з хітами, серед яких Come & Get It, Same Old Love і Lose You to Love Me. У 2022 році вона отримала першу з двох премій «Греммі» за найкращий латиноамериканський поп альбом за свій іспаномовний EP Revelación. Наприкінці минулого року вона випустила свій останній сингл Single Soon.

Нині Гомес знімається в серіалі Hulu «У будинку самі вбивства», який отримав визнання критиків, разом із Мартіном Шортом і Стівом Мартіном.