Шмигаль заявив, що Україна цьогоріч планує наростити потужності ОПК у 6 разів

Про це на засіданні уряду 3 січня заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, у 2023 році Україна залучила $42,6 млрд зовнішнього фінансування. З них 27% – це грантові кошти. Потреби на цей рік становлять понад $37 млрд, і Україна розраховує на допомогу партнерів.

Водночас Україна підвищує власні бюджетні надходження, насамперед митні та податкові, зазначив Шмигаль. За його даними, понад 1,1 трлн грн податків, зборів та інших платежів надійшло до загального фонду держбюджету минулого року.

«Усі ці кошти ми спрямовуємо на безпеку та оборону. Понад 750 млрд грн цього року плануємо витратити на виплати військовослужбовцям. Більш як 265 млрд грн – на закупівлю, виробництво та ремонт озброєння», — повідомив Шмигаль.

Він також зазначив, що з 1 січня в Україні мінімальна зарплата зросла до 7 100 грн. Ще одне її підвищення заплановане на весну. Прожитковий мінімум зріс до 2 920 грн, а мінімальна пенсія підвищилася з 2 093 грн до 2 361 грн.

«У планах – індексація пенсій із 1 березня», — зазначив очільник уряду.