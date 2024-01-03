Сунак: Великобритания будет «твердо стоять» на стороне Украины

В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал, что Лондон будет «и дальше твердо стоять на стороне Украины в ее борьбе с агрессией и оккупацией».

«Премьер-министр сообщил о продолжающейся работе Великобритании по оказанию военной и дипломатической помощи Украине, включая дальнейшие поставки летальной помощи», – заявил представитель Даунинг-стрит.

Заявление появилось на фоне эскалации воздушных ударов по Украине.

Президент России Владимир Путин пообещал активизировать атаки после беспрецедентных ударов по российскому городу Белгороду, которые, как считается, нанесла Украина.