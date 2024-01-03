Росіяни завдали по Україні 89 ракетних та 72 авіаційних ударів Розширення БРІКС: до організації приєдналися ще п’ять країн » ЗСУ протягом минулої доби знищили 680 окупантів Сили оборони України протягом минулої доби, 2 січня, ліквідували 680 окупантів, знищили 15 ворожих артилерійських систем та 7 бронемашин Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу за 2 січня. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 361500 (+680) осіб

танків ‒ 5990 (+0) од.

бойових броньованих машин ‒ 11107 (+7) од.

артилерійських систем – 8546 (+15) од.

РСЗВ – 945 (+0) од.

засоби ППО ‒629 (+3) од.

літаків – 329 (+0) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6748 (+36),

крилаті ракети ‒ 1783 (+73),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.

підводні човни — 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 11391 (+26) од.

спеціальна техніка ‒ 1298 (+14)