 
«  
  »

ЗСУ протягом минулої доби знищили 680 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу за 2 січня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 361500 (+680) осіб
  • танків ‒ 5990 (+0) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11107 (+7) од.
  • артилерійських систем – 8546 (+15) од.
  • РСЗВ – 945 (+0) од.
  • засоби ППО ‒629 (+3) од.
  • літаків – 329 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6748 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 1783 (+73),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.
  • підводні човни — 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11391 (+26) од.
  • спеціальна техніка ‒ 1298 (+14)
3 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  