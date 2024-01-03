ЗСУ протягом минулої доби знищили 680 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу за 2 січня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 361500 (+680) осіб
- танків ‒ 5990 (+0) од.
- бойових броньованих машин ‒ 11107 (+7) од.
- артилерійських систем – 8546 (+15) од.
- РСЗВ – 945 (+0) од.
- засоби ППО ‒629 (+3) од.
- літаків – 329 (+0) од.
- гелікоптерів – 324 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6748 (+36),
- крилаті ракети ‒ 1783 (+73),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11391 (+26) од.
- спеціальна техніка ‒ 1298 (+14)
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