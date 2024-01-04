Нацполіція має 9 тисяч справ щодо ухиляння від мобілізації

В Національній поліції наразі є 9 тисяч справ щодо ухиляння від мобілізації, 2600 з яких уже направлено до суду — міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону новин

«Початково протокол про адміністративне правопорушення складає працівник ТЦК. А вже потім, якщо цей ухилянт починає змінювати місце проживання, злісно ухиляється від мобілізації, від служби, тоді ТЦК повідомляє про це органи Національної поліції. Нацполіція в рамках Кримінального провадження вже розслідує такі факти.

В Нацполіції на сьогоднішній день близько 9 тисяч кримінальних проваджень (щодо ухиляння – ред.), 2600 матеріалів вже направлено до суду. Це ст. 336 ККУ».

Стаття 336 ККУ передбачає покарання позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.