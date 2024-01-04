Полковник британської армії озвучив умову для введення військ НАТО в Україну

НАТО може відправити війська на територію України, якщо ЗСУ зіткнуться з великими проблемами на фронті.

Про це сказав полковник британської армії у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон в інтерв’ю TalkTV.

Затяжна війна між Росією та Україною досягла критичної точки, коли обидві сторони ведуть запеклу битву прямо посеред суворої зими. Колишній полковник британської армії Хеміш де Бреттон-Гордон наголосив на критичній ситуації, підкреслюючи статичні бої, високоточні артилерійські удари та атаки на цивільну інфраструктуру.

Де Бретон-Гордон наголошує на важливості того, щоб західні країни, зокрема Велика Британія та НАТО, зосереджувалися на Україні, щоб уникнути потенційної війни з Росією. Нещодавня ескалація викликала занепокоєння фахівця щодо майбутнього та можливості відправлення військ західними союзниками до України. На його думку, Альянс «може вступити у війну з Росією протягом найближчих кількох років», якщо на війні в Україні щось «піде не так».

Він наголосив, що минулого тижня Росія посилила свої напади на Україну, що викликало швидку відповідь з боку українських сил. Хеміш де Бреттон-Гордон пояснює, що Росія накопичувала високоточні безпілотні літальні апарати та ракети, які зараз запускає, намагаючись натиснути на Україну.

Попри ефективну протиповітряну оборону України, Росія бачить шанс для перемоги та кидає на війну усе, що має. Оскільки Україна ледве тримається, президент Зеленський терміново вимагає більше боєприпасів і ракет ППО.

«Захід зробив усе (для ЗСУ – «Главком»), крім введення своїх військ. Не виключено, що якщо Росія почне досягати серйозного прогресу, НАТО і західним союзникам, таким як Австралія, доведеться переглянути свою позицію», – сказав він.