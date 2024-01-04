РФ ударила по промисловому об’єкту в Кропивницькому: є загиблий і травмовані

Уранці 4 січня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Кропивницькому, внаслідок чого загинула людина, ще 8 містян дістали поранення

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

«Унаслідок падіння уламків одна людина загинула та восьмеро поранено. Також падіння уламків спричинили пошкодження кількох будівель і займання автомобіля, яке оперативно ліквідували рятувальники», — йдеться у повідомленні.

Раніше голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що внаслідок удару є травмовані, але не уточнив їхню кількість.

«Ворог продовжує тероризувати мирне населення. Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Кропивницькому на одному з промислових об’єктів є травмовані та один загиблий», — написав він.

Інші деталі чиновник пообіцяв оприлюднити згодом.

Як пише «Суспільне», після вибухів жителі регіону повідомили про відключення електроенергії. Водночас речниця «Кіровоградобленерго» Олена Данильченко сказала, що інформації про аварійні відключення немає і наразі невідомо, чи пов’язані знеструмлення з вибухами. За її словами, світло могли відключити з міркувань безпеки та щоб уникнути аварійної ситуації через обстріл.

О 14:10 в Міненерго повідомили, що внаслідок ракетної атаки у Кропивницькому пошкоджено один з об’єктів «Екренерго», 1 людина загинула, ще 5 отримали поранення.

Також пошкоджено об’єкт «Кіровоградобленерго» — поранень зазнали двоє людей.

«Внаслідок атаки знеструмлено повітряні лінії. Без напруги залишилися побутові споживачі та залізниця. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Ситуація контрольована», — повідомили в Міненерго.