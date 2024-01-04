Росія може готувати операцію з усунення канцлера Німеччини

Росія має намір спровокувати звільнення канцлера Німеччини Олафа Шольца, використовуючи фінансовий скандал за участю російського агента. Москва навряд чи в даний час робитиме ставку на якусь конкретну заміну на вищій посаді уряду. Найімовірніша мета, яку має Кремль, — посіяти хаос у системі державного управління Німеччини.

Про це пише Інститут Роберта Лансінга (RLI).

За оцінкою RLI, Росія планує знову привернути увагу громадськості до справи про шахрайство, яка розгорнулася у 2020 році за участю Wirecard AG та її головного операційного директора Яна Марсалека, громадянина Австрії, якого зрештою було викрито як агента російської розвідки і відтоді знайшов притулок у Москві.

Оскільки Олаф Шольц на той час очолював міністерство економіки та відповідав за фінансовий регулятор, який зрештою не зміг виявити саму масштабну схему шахрайства в історії Німеччини з часів Другої світової війни, росіяни хочуть ще раз звинуватити Шольца. через своє політичне лобі та роботу розвідки, підкріплюючи звинувачення деякими підробленими документами, підготовленими за участю Яна Марсалека – і все це для того, щоб підвищити достовірність своїх тверджень.

Ян Марсалек, якого деякі називають «найбільш розшукуваною людиною у світі», пов’язаний із раптовим крахом Wirecard AG.

Wirecard (заснована у 1999 році) була німецьким постачальником фінансових послуг, таких як обробка платежів мобільними телефонами та інші системи електронних платіжних транзакцій. Компанія також випустила фізичні та віртуальні кредитні та передплачені картки.

Але 25 червня 2020 року компанія оголосила про неплатоспроможність після того, як перевірка показала, що з її рахунків зникли майже 2 мільярди євро у вигляді грошових депозитів. Незабаром після цього акції компанії втратили понад 70 відсотків своєї вартості, і її управлінська команда, включно з її головним виконавчим директором Маркусом Брауном, пішла у відставку. Зрештою Брауна було заарештовано. Марсалек, який працював головним операційним директором Wirecard із 2010 року, утік.

Під час свого перебування на посаді Марсалек, ймовірно, працював агентом російської військової розвідки. Британська прокуратура звинуватила колишнього менеджера німецької фінансової компанії Wirecard у причетності до шпигунства на користь Росії. Його вже заочно судять у Німеччині.

Повідомляється, що австрійський бізнесмен був контактною особою найстаршого з п’яти заарештованих, обвинуваченого в організації та керівництві діяльністю осередку.

Марсалек встановив контакти з російською розвідкою через Товариство австрійсько-російської дружби. Серед його соратників був колишній полковник ГРУ Андрій Чупригін – арабіст та військовий перекладач. За даними Financial Times, компанія, пов’язана з Марсалеком, використовувалася групою Вагнера.

Крім того, як повідомляється, Марсалек був контактною особою члена осередку, що складається з п’яти громадян Болгарії, звинувачених у стеженні та донесенні інформації про людей і місця, які становлять інтерес для Росії, у Великої Британії.