Ситуація на основних напрямках фронту

В зоні відповідальності ОСУВ «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога в районі Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник штурмових дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 4 атаки окупантів поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку окупанти наступальних дій не вели.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій.