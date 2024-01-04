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SpaceX запустила супутники Starlink з можливістю прямого підключення до мобільних пристроїв

Компанія SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту супутники Starlink із можливістю прямого підключення до мобільних пристроїв.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Starlink.

Згідно з повідомленням, першими компаніями-провайдерами, яким стане доступною функція Direct to Cell (пряме підключення до мобільних пристроїв), стануть:

  • американська T-Mobile
  • канадська Rogers Communications Inc.
  • японська KDDI Corporation
  • австралійська Singtel Optus Pty Limited
  • новозеландська One New Zealand Group Limited
  • швейцарська Salt Mobile SA
  • чилійська Entel.

Повідомляється, що нові супутники із функцією Direct to Cell забезпечуватимуть повний доступ до текстових повідомлень, дзвінків і перегляду вебсторінок, де б не перебував користувач — на суші чи у прибережних водах. Головне — щоб видно було небо.

Direct to Cell підключатиме також пристрої IoT із загальними стандартами мобільного протоколу передавання — LTE.

За словами Ілона Маска, запуск цих супутників дозволить користувачам смартфонів мати зв’язок у будь-якій точці планети.

Проте «кожен промінь може підтримувати лише близько 7 Мбіт».

«Тож це чудове рішення для місць без покриття стільникової мережі, але воно не становитиме суттєвої конкуренції наземним стільниковим мережам», — заявив Маск.

Надсилати текстові повідомлення користувачі зможуть вже з 2024 року, а з 2025 року нова технологія підтримуватиме голосові дзвінки та перегляд вебсторінок.

 

4 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

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