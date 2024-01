X втратила понад 70% вартості Кулеба: Трамп — це людина, з якою можна працювати, просто потрібно вміти » SpaceX запустила супутники Starlink з можливістю прямого підключення до мобільних пристроїв Компанія SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту супутники Starlink із можливістю прямого підключення до мобільних пристроїв. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Starlink. Згідно з повідомленням, першими компаніями-провайдерами, яким стане доступною функція Direct to Cell (пряме підключення до мобільних пристроїв), стануть: американська T-Mobile

канадська Rogers Communications Inc.

японська KDDI Corporation

австралійська Singtel Optus Pty Limited

новозеландська One New Zealand Group Limited

швейцарська Salt Mobile SA

чилійська Entel. Повідомляється, що нові супутники із функцією Direct to Cell забезпечуватимуть повний доступ до текстових повідомлень, дзвінків і перегляду вебсторінок, де б не перебував користувач — на суші чи у прибережних водах. Головне — щоб видно було небо. Direct to Cell підключатиме також пристрої IoT із загальними стандартами мобільного протоколу передавання — LTE. За словами Ілона Маска, запуск цих супутників дозволить користувачам смартфонів мати зв’язок у будь-якій точці планети. Проте «кожен промінь може підтримувати лише близько 7 Мбіт». «Тож це чудове рішення для місць без покриття стільникової мережі, але воно не становитиме суттєвої конкуренції наземним стільниковим мережам», — заявив Маск. Надсилати текстові повідомлення користувачі зможуть вже з 2024 року, а з 2025 року нова технологія підтримуватиме голосові дзвінки та перегляд вебсторінок.