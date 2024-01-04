SpaceX запустила супутники Starlink з можливістю прямого підключення до мобільних пристроїв

Компанія SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту супутники Starlink із можливістю прямого підключення до мобільних пристроїв.
Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Starlink.
Згідно з повідомленням, першими компаніями-провайдерами, яким стане доступною функція Direct to Cell (пряме підключення до мобільних пристроїв), стануть:
- американська T-Mobile
- канадська Rogers Communications Inc.
- японська KDDI Corporation
- австралійська Singtel Optus Pty Limited
- новозеландська One New Zealand Group Limited
- швейцарська Salt Mobile SA
- чилійська Entel.
Повідомляється, що нові супутники із функцією Direct to Cell забезпечуватимуть повний доступ до текстових повідомлень, дзвінків і перегляду вебсторінок, де б не перебував користувач — на суші чи у прибережних водах. Головне — щоб видно було небо.
Direct to Cell підключатиме також пристрої IoT із загальними стандартами мобільного протоколу передавання — LTE.
За словами Ілона Маска, запуск цих супутників дозволить користувачам смартфонів мати зв’язок у будь-якій точці планети.
Проте «кожен промінь може підтримувати лише близько 7 Мбіт».
«Тож це чудове рішення для місць без покриття стільникової мережі, але воно не становитиме суттєвої конкуренції наземним стільниковим мережам», — заявив Маск.
Надсилати текстові повідомлення користувачі зможуть вже з 2024 року, а з 2025 року нова технологія підтримуватиме голосові дзвінки та перегляд вебсторінок.
Leave a Reply