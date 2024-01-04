Столтенберг скликає засідання Ради України-НАТО через масовані російські обстріли

Речник НАТО Ділан Вайт повідомив, що генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг скликає засідання Ради України-НАТО у зв’язку з масованими обстрілами з боку Росії.
Про це він написав у Twitter.
За даними речника, засідання Ради України-НАТО відбудеться у середу, 10 січня, на рівні послів країн Альянсу, яке збирають на прохання України після останніх масованих обстрілів Росії.
“Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скличе засідання Ради Україна-НАТО в середу, 10 січня, на рівні послів на прохання України після нещодавніх російських ракетних і безпілотних атак”, – наголосив Вайт.
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