Розвідка Британії: Путін готується до оборони Москви Росія може готувати операцію з усунення канцлера Німеччини » Столтенберг скликає засідання Ради України-НАТО через масовані російські обстріли Речник НАТО Ділан Вайт повідомив, що генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг скликає засідання Ради України-НАТО у зв’язку з масованими обстрілами з боку Росії. Про це він написав у Twitter. За даними речника, засідання Ради України-НАТО відбудеться у середу, 10 січня, на рівні послів країн Альянсу, яке збирають на прохання України після останніх масованих обстрілів Росії. “Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скличе засідання Ради Україна-НАТО в середу, 10 січня, на рівні послів на прохання України після нещодавніх російських ракетних і безпілотних атак”, – наголосив Вайт.