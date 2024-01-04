В Ірані пролунали вибухи біля могили генерала Сулеймані: загинули понад 80 людей

Про це інформує Iran International та агенство Nournews.

Зазначається, що вибухи сталися біля цвинтаря, де поховано воєначальника Касема Сулеймані, колишнього командувача силами «Кудс» Армії вартових іранської революції, який загинув під час атаки США 3 січня 2020 року в Багдаді.

За даними ЗМІ, вибухи пролунали саме в той час, коли на це місце прийшли паломники в роковини смерті відомого військового командира.

Офіційне інформаційне агентство Ірану підтвердило, що на вході на кладовище за допомогою дистанційного керування було підірвано дві валізи з бомбами. Однак місцевий депутат стверджує, що на кладовищі сталося чотири вибухи.

Водночас губернатор з політичних питань і безпеки заявив, що причини вибуху з’ясовують, але не виключив терористичну атаку.

Міністр внутрішніх справ Ірану Ахмад Вахіді заявив, що влада «швидко і рішуче» відреагує на вибухи, пише Радіо Свобода із посиланням на державне телебачення.

Президент країни Ебрагім Раїсі зазначив, що виконавці будуть покарані.

«Безсумнівно, виконавці … цього боягузливого вчинку незабаром будуть виявлені й покарані. Вороги повинні знати, що такі дії ніколи не зможуть порушити тверду рішучість іранської нації», — сказав Ебрагім Раїсі.

Місцева влада кваліфікувала вибухи як теракт.

У четвер, 4 січня, в Ірані оголосили загальнонаціональний день жалоби.

Станом на 21:00 3 січня було відомо про загибель 103 людей, 211 отримали поранення.

Наразі за даними агентства Nournews, міністр внутрішніх справ Ірану оголосив про 84 загиблих і 284 поранених. Також він зазначив, що деякі поранені в реанімації у важкому стані, тож кількість загиблих може збільшитись.