X втратила понад 70% вартості

Фонд Fidelity, який володіє часткою в X Holdings, заявив, що соцмережа X (колишній Twitter) коштує на 71,5% менше, ніж на момент купівлі платформи мільярдером Ілоном Маском.

Про це повідомляє Axios із посиланням на оцінки Fidelity.

За даними Fidelity, вартість X лише у листопаді 2023 року, на тлі того, що Маск «послав» рекламодавців, які бойкотують платформу, впала на 10,7%.

За оцінками Fidelity, вартість X на кінець листопада 2023 року становила близько 12,5 млрд доларів. При цьому кількість щомісячних користувачів X впала на 15% за перший рік правління Маска.

«Fidelity почала знижувати вартість своїх акцій Twitter у перший місяць після викупу Маском (у жовтні 2022-го).

При цьому Fidelity не обов’язково має багато, якщо взагалі має, внутрішньої інформації про фінансові показники X, попри те, що є акціонером приватного бізнесу. Інші акціонери можуть по-різному оцінювати свої акції в Х», — додає Axios.

Газета Financial Times (FT) у своїх передбаченнях на 2024 рік прогнозує, що соцмережа X (колишній Twitter) Ілона Маска цьогоріч може збанкрутувати.

Раніше повідомлялось, що соцмережа X (колишній Twitter) заробить у 2023 році на рекламі приблизно 2,5 млрд дол – це значно менше у порівнянні з попередніми роками.

У звіті Media Matters for America йдеться про те, що платформа X розміщувала рекламу великих брендів, таких як Apple, поряд з антисемітським контентом, наприклад, мемами, що зображують нацизм як духовне пробудження, і цитатами Адольфа Гітлера, поданими в надихаючому стилі.

Після цього стало відомо, що низка компаній, серед яких Apple, Disney, Comcast, Lionsgate та Paramount Global, припинять купувати рекламу на платформі X.

Гендиректорка X Лінда Яккаріно не піддається тиску з боку рекламодавців піти з посади, оскільки великі бренди призупиняють свої витрати на рекламі через занепокоєння щодо її власника Ілона Маска та антисемітського контенту.

Соціальна медіа-компанія X подала до суду на медіа-наглядову групу Media Matters, яка виявила, що соцмережа розміщує рекламні публікації поряд з постами, що вихваляють нацизм.

Мільярдер, власник соцмережі X Ілон Маск використав нецензурну лексику, критикуючи бренди, які зняли свою рекламу на платформі після скандального допису Маска, в якому він підтримав антисемітську теорію змови.