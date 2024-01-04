ЗСУ протягом минулої доби знищили 780 окупантів

Про це 4 січня повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 362 280 (+780) осіб
- танків ‒ 6002 (+12)
- бойових броньованих машин ‒ 11 128 (+21)
- артилерійських систем – 8574 (+28)
- РСЗВ – 947 (+2)
- засобів ППО ‒ 630 (+1)
- літаків – 329 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6753 (+5)
- крилатих ракет ‒ 1785 (+2)
- кораблів/катерів ‒ 23 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 423 (+32)
- спеціальної техніки ‒ 1304 (+6).
Окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти та позиції українських військових із різного озброєння.
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