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Ситуація на основних напрямках фронту «ЭкспертМиК»: удобный поиск нужных диссертаций по отраслям и годам » ЗСУ протягом минулої доби знищили 780 окупантів Сили оборони України протягом минулої доби, 3 січня, ліквідували 780 окупантів, знищили 28 артилерійських систем і 21 броньовану машину росіян Про це 4 січня повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 362 280 (+780) осіб

танків ‒ 6002 (+12)

бойових броньованих машин ‒ 11 128 (+21)

артилерійських систем – 8574 (+28)

РСЗВ – 947 (+2)

засобів ППО ‒ 630 (+1)

літаків – 329 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6753 (+5)

крилатих ракет ‒ 1785 (+2)

кораблів/катерів ‒ 23 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 423 (+32)

спеціальної техніки ‒ 1304 (+6). Окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти та позиції українських військових із різного озброєння.