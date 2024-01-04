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ЗСУ протягом минулої доби знищили 780 окупантів

Про це 4 січня повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 362 280 (+780) осіб
  • танків ‒ 6002 (+12)
  • бойових броньованих машин ‒ 11 128 (+21)
  • артилерійських систем – 8574 (+28)
  • РСЗВ – 947 (+2)
  • засобів ППО ‒ 630 (+1)
  • літаків – 329 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6753 (+5)
  • крилатих ракет ‒ 1785 (+2)
  • кораблів/катерів ‒ 23 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 423 (+32)
  • спеціальної техніки ‒ 1304 (+6).

Окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти та позиції українських військових із різного озброєння.

4 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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