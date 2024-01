Прогноз погоди на вихідні 6–7 січня: зима покаже свій норов США допомагатимуть Україні, але не на рівні двох минулих років » ІДІЛ взяв на себе відповідальність за вибухи в Ірані Сунітська група ІДІЛ взяла на себе відповідальність за вибухи в Ірані, оприлюднивши заяву про причетність до злочину терористів-смертників, які підірвали пояси з вибухівкою серед натовпу у південно-східному іранському місті Керман. ІДІЛ – антишиїтська та антиіранська група, котра роками воює проти Ірану на Близькому Сході, і попри низку поразок у регіоні, зберігає там присутність, нагадує видання The Hill. Вибухи в Ірані екстремістське угруповання назвало «подвійною мученицькою операцією» та описало, як двоє бойовиків підійшли до церемонії біля могили генерала Сулеймані та підірвали пояси з вибухівкою, прив’язані до їхніх тіл «біля могили лицемірного лідера», — цитує заяву екстремістів видання The New York Times. У заяві угруповання, яке називає себе «Ісламська держава», ідентифікувало двох нападників — Омара аль-Мовахіда та Саєфуллу аль-Муджахіда, пише газета. Група складається з місцевих філій по всьому мусульманському світу і не уточнила, яка саме регіональна організація стоїть за вибухами. Група неодноразово погрожувала Ірану через те, що вона називає «політеїзмом і віровідступництвом», вона також взяла на себе відповідальність за кілька попередніх атак на Іран, нагадує NYT. Як повідомляв Голос Америки, вибухи пролунали під час цьогорічної церемонії вшанування пам’яті генерала Касема Сулеймані, вбитого американським безпілотником у 2020 році. Серед поранених були й діти. Щільний натовп перед трагічним інцидентом йшов дорогою, заставленою ятками з їжею та напоями, а з динаміків звучала молитва з Корану. Іранські посадовці спочатку повідомили про 103 загиблих внаслідок двох вибухів. Але міністр внутрішніх справ Ахмад Вахіді заявив у четвер, 4 січня, що 84 людини були вбиті, повідомляє NYT. Загалом під час нападу було поранено 284 людини, 220 з них досі перебувають у лікарні Кермана. Також спростували початкові іранські повідомлення про те, що бомби нібито були розміщені у мішках і підірвані дистанційно.