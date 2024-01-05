Не лише командний пункт: у Криму пошкоджено систему захисту росіян

Внаслідок атаки на військові об’єкти російських окупантів у Криму 4 січня був уражений не лише командний пункт, але й завдані серйозні пошкодження системі захисту. Сили оборони України працювали й за напрямком нової дислокації «Шахедів» на півострові — керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі «Суспільне Спротив»

«Не тільки один командний пункт уражений, дійсно потужна бойова робота відбулась за минулу добу, в тому числі і нанесено серйозне пошкодження системи захисту на кримському півострові».

За словами Гуменюк, це вже не перше таке ушкодження, яке змушує окупантів серйозно переформатовувати систему свого захисту.

«Зараз у них знову спостерігається та сама істерія з переміщенням, намагаються маневрувати і розташовувати як самі системи захисту, так і об’єкти, які вони захищають, в інших місцях», – уточнила вона.

Крім того, Гуменюк зазначила, що нещодавно російські військові передислокували пускові майданчики для «Шахедів». Якщо раніше вони використовували переважно мис Чауда, то декілька попередніх потужних атак ЗСУ фіксували пуски з-під Балаклави.