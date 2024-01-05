Прогноз погоди на вихідні 6–7 січня: зима покаже свій норов

За даними Sinoptik.ua, вихідні здивують вкрай мінливою погодою. У суботу в більшості областей України буде тепло та мокро, а в неділю — холодно та сніжно.

Погода в суботу 6 січня

У суботу на більшій частині території країни вдень буде плюсова температура: на сході — +1…+4 °С, у центрі — +2…+5 °С, на заході — +5…+7 °С, на півдні — +6…+9 °С. Морозною погода буде лише в північних областях і на Харківщині — -3…-5 °С.

Уночі в центральних областях термометри покажуть -3 °С, у Житомирській та Київській областях — -5…-7 °С, у Сумській і Чернігівській областях — до -11 °С. У решті регіонів очікується 0 °С.

Субота буде похмурою і вогкою. В Івано-Франківській, Львівській і Закарпатській областях пройдуть сильні дощі (до 8 мм), у північних областях — мокрий сніг (до 5 мм).

Погода в неділю 7 січня

На північ України прийде суттєве похолодання — вдень стовпчики термометрів опустяться до -10…-12 °С, уночі — до -15…-17 °С. На сході, у центрі та більшості західних областей очікується -4…-6 °С. Тільки на півдні та в Закарпатській області збережеться плюсова температура — до +4…+7 °С.

Хмарно з проясненнями буде лише на півночі, решту регіонів накриє опадами. На Вінниччині пройдуть сильні снігопади (24,8 мм), у центрі та на сході — сніг із дощем.

Погода в понеділок 8 січня

Новий тиждень розпочнеться з морозів по всій країні. Вдень на півдні очікується -1…-3 °С (уночі — -4°С), на сході — -5…-8 °С (уночі — до -11 °С), у центрі та на заході — -8…-11 °С (уночі — -14 °С). Особливо холодною погода на початку тижня буде в Сумській і Чернігівській областях, де термометри покажуть до -18 °С удень та до -23 °С уночі. В центральних, південних і східних областях країни синоптики прогнозують сильні опади.

Будьте обережні на дорогах!

7–8 січня у Харківській і центральних областях очікується до 10–30 см приросту снігового покриву, а на півдні, південному сході та сході — налипання мокрого снігу (до 5–15 см) та ожеледиця.

У центрі, на сході та півдні країни пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с, ймовірні хуртовини, тому рекомендуємо утриматися від поїздок автотранспортом. У більшості регіонів дороги скує ожеледиця.

Народні прикмети та вірування

Ясний день 6 січня обіцяв багатий урожай, снігопади чи дощі — теплу зиму. Крім того, сніг цього дня вважався передвісником змін на краще.

Якщо 7 січня приходила відлига, на весну чекали теплу та ранню, а морози віщували сильні холоди до кінця місяця.