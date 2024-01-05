Сили оборони за добу знищили 790 окупантів, 30 артсистем та 14 бронемашин

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу станом на 5 січня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 363070 (+790) осіб
- танків ‒ 6011 (+9) од.
- бойових броньованих машин ‒ 11142 (+14) од.
- артилерійських систем – 8604 (+30) од.
- РСЗВ – 949 (+2) од.
- засоби ППО ‒ 631 (+1) од.
- літаків – 329 (+0) од.
- гелікоптерів – 324 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6771 (+18)
- крилаті ракети ‒ 1786 (+1)
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11463 (+40) од.
- спеціальна техніка ‒ 1313 (+9)
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