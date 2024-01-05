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Сили оборони за добу знищили 790 окупантів, 30 артсистем та 14 бронемашин

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу станом на 5 січня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 363070 (+790) осіб
  • танків ‒ 6011 (+9) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11142 (+14) од.
  • артилерійських систем – 8604 (+30) од.
  • РСЗВ – 949 (+2) од.
  • засоби ППО ‒ 631 (+1) од.
  • літаків – 329 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6771 (+18)
  • крилаті ракети ‒ 1786 (+1)
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.
  • підводні човни — 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11463 (+40) од.
  • спеціальна техніка ‒ 1313 (+9)
5 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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