В Ізраїлі заявили, що готові до дипломатичної угоди з Хезболлою За минулу добу відбулося 59 бойових зіткнень » Сили оборони за добу знищили 790 окупантів, 30 артсистем та 14 бронемашин Сили оборони України протягом минулої доби, 4 січня, ліквідували 790 окупантів, знищили 30 ворожих артилерійських систем та 14 бойових броньованих машин Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу станом на 5 січня. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 363070 (+790) осіб

танків ‒ 6011 (+9) од.

бойових броньованих машин ‒ 11142 (+14) од.

артилерійських систем – 8604 (+30) од.

РСЗВ – 949 (+2) од.

засоби ППО ‒ 631 (+1) од.

літаків – 329 (+0) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6771 (+18)

крилаті ракети ‒ 1786 (+1)

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.

підводні човни — 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 11463 (+40) од.

спеціальна техніка ‒ 1313 (+9)