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США допомагатимуть Україні, але не на рівні двох минулих років

США не надаватимуть військову допомогу Україні на рівні 2022-2023 років, адже прагнуть допомогти нашій країні розбудувати власну військово-промислову базу —  речник Державного департаменту Метью Міллер на брифінгу, пише «Європейська правда»

«Ми будемо продовжувати підтримувати Україну… стільки, скільки буде потрібно. Це не означає, що ми продовжуватимемо підтримувати їх на тому ж рівні військового фінансування, що й у 2022 і 2023 роках».

За його словами, США не вважають, що в продовженні підтримки на попередньому рівні є потреба, оскільки мета Вашингтона полягає в тому, щоб допомогти Києву стати на власні ноги та розбудувати власну військово-промислову базу так, щоб вона могла самостійно фінансувати, виробляти та закуповувати озброєння.

«Але ми ще не на цьому шляху, і саме тому так важливо, щоб Конгрес ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування, тому що ми ще не досягли того рівня, коли Україна може захистити себе, спираючись лише на власні сили», – наголосив Міллер.

5 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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