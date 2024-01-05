У Держдепі вважають, що Україна вийде з війни незалежною і сильною

У Державному департаменті США вважають, що Україна вийде з війни «незалежною, сильною, з покращеною економікою та орієнтованою на Захід державою» — речник Держдепу Метью Міллер на брифінгу, «Європейська правда»

«На полі бою відбуватимуться події як в один, так і в інший бік, де кожна сторона здобуватиме або втрачатиме територію. Але якщо поглянути на кінцеву мету цієї війни, то цілком очевидно, що Україна вийде з неї незалежною, сильною, з покращеною економікою та орієнтованою на Захід державою».

Водночас, нагадав Міллер, РФ від самого початку хотіла, щоб Україна не просто орієнтувалася на схід, а щоб вона була частиною Росії.

«Я думаю, що люди часто забувають про реальні ставки у цій війні та про те, якою була справжня мета Володимира Путіна, а також чого Україна насправді досягла і чого вона продовжує досягати. Пам’ятайте, що Путін розпочав цю війну як війну за тотальне завоювання, де він хотів захопити Україну», – сказав Міллер.