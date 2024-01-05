У ЗСУ спростували інформацію про підготовку широкомасштабну наступу росіян на Куп’янськ

У ЗСУ назвали маячнею публікацію британського видання The Telegraph про те, що російська армія нібито планує у найближчі тижні новий “широкомасштабний наступ” на Харківську область.

Про це розповів начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо у коментарі LIGA.net.

За його словами, журналісти “все перекрутили” і в решті матеріалу немає “нічого нового”. Він заявив, що The Telegraph посилається на “якісь незрозумілі підрозділи військової розвідки” і матеріал “не вартий уваги”.

Тим часом, як пише “Суспільне”, начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, коментуючи матеріал ЗМІ, сказав, що на різних напрямках фронту на Харківщині не фіксують скупчення російських військ.

“Скупчення (військ – ред.) ми наразі не спостерігаємо, не фіксуємо. Всі лінії кордону – ситуація у нас не змінилася, але ми моніторимо все в режимі онлайн, наші військові вживають всіх необхідних заходів, щоб бути готовим до будь-яких розвитків подій. Для того, щоб говорити про плани ворога про будь-який наступ, він має сконцентрувати підрозділи на тому чи іншому напрямку. Наразі такої концентрації немає. Об’єктивних причин казати, що ворог найближчим часом буде здійснювати певні штурмові дії по цьому напрямку (на Півночі – ред.) – немає. Однак ця ситуація може змінитися щохвилини”, – зауважив Синєгубов.

Водночас він наголосив, що Росія не відмовилася від планів щодо окупації територій Харківської області.