Українська ППО в ніч на 5 січня знищила 21 із 29 «шахедів»

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил.

Зазначається, що до відбиття повітряного нападу було залучено мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил. При цьому більшість «шахедів» знищили саме мобільні групи.

«Протиповітряною обороною збито 21 із 29 ударних БПЛА в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей», — повідомили в ПС.

«Частину безпілотників ворог спрямував по прифронтовій зоні Херсонської та Миколаївської областей», — додали там.