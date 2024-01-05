За минулу добу відбулося 59 бойових зіткнень

За минулу добу відбулося 59 бойових зіткнень. Крім того, росіяни завдали 7 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснили 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Авіаційних ударів зазнали: Новомихайлівка, Георгіївка Донецької області; Новодарівка, Оріхів Запорізької області; Зміївка Херсонської області.

«Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», — зазначили у Генштабі.

Крім того, вночі російські окупанти вчергове атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed-136/131».