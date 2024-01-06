МЗС пояснили заяву речника Держдепу щодо «зменшення» постачання зброї

У Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву речника Держдепу США Метью Міллера щодо того, що Вашингтон не підтримуватиме військове фінансування України на рівні 2022-23 років — коментар «Європейській правді» речника українського МЗС Олега Ніколенка

Міллер напередодні на брифінгу заявив, що США не підтримуватимуть військове фінансування України на рівні 2022-23 років, оскільки прагнуть допомогти Україні розбудувати власну військово-промислову базу. Тому загалом йдеться про те, що замість постачати готову зброю, США будуть її виробляти в Україні.

Ніколенко зазначив, що заяву Міллера не слід сприймати як намір США зменшити підтримку України.

«Під час контактів на всіх рівнях США демонструють чітке розуміння критичної необхідності забезпечення нашої держави всією необхідною військовою та фінансовою допомогою, аби ми здобули перемогу», – сказав представник українського МЗС.

Ніколенко додав, що Міллер говорив про «трансформацію допомоги лише тоді, коли Україна самостійно справлятиметься із своїми потребами».