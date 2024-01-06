Землетрус у Японії: кількість загиблих перевищила 100, понад 200 людей вважаються зниклими безвісти Через загострення Білорусь і Швеція відкликали своїх послів » Армія РФ за добу втратила 7 танків, 13 артсистем і 800 військових Протягом минулої доби на фронті відбулося 62 бойових зіткнення між ЗСУ та російськими військами. Сили оборони відбили ворожі атаки на шести напрямках і ліквідували ще 80 окупантів Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 363 870 (+800) осіб

танків ‒ 6018 (+7) од.

бойових броньованих машин ‒ 11 158 (+16) од.

артилерійських систем – 8617 (+13) од.

РСЗВ – 950 (+1) од.

засоби ППО ‒ 633 (+2) од.

літаків – 329 (+0) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6787 (+16) од.

крилаті ракети ‒ 1786 (+0) од.

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.

підводні човни — 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 478 (+15) од.

спеціальна техніка ‒ 1317 (+4) од.