Армія РФ за добу втратила 7 танків, 13 артсистем і 800 військових

Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 363 870 (+800) осіб
- танків ‒ 6018 (+7) од.
- бойових броньованих машин ‒ 11 158 (+16) од.
- артилерійських систем – 8617 (+13) од.
- РСЗВ – 950 (+1) од.
- засоби ППО ‒ 633 (+2) од.
- літаків – 329 (+0) од.
- гелікоптерів – 324 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6787 (+16) од.
- крилаті ракети ‒ 1786 (+0) од.
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 478 (+15) од.
- спеціальна техніка ‒ 1317 (+4) од.
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