Через загострення Білорусь і Швеція відкликали своїх послів

Білорусь і Швеція відкликали керівників своїх дипломатичних місій для консультацій після загострення, коли офіційний Стокгольм призначив представницю при білоруській демократичній спільноті за кордоном — «Європейська правда» з посиланням на білоруську службу «Радіо Свобода»

Загострення між Мінськом і Стокгольмом посилилося після того, як Швеція призначила Крістіну Юханессон, яка раніше була послом у Мінську, представницею при білоруській демократичній спільноті за кордоном.

За інформацією «Радіо Свобода», після того у Мінську відкликали свого посла у Стокгольмі Дмитрія Мірончика.

Відкликання для консультацій тимчасової повіреної Швеції Еви Судквіст також відбулося з ініціативи Мінська.

У пресслужбі МЗС Швеції повідомили, що тимчасовий повірений вже перебуває у Стокгольмі для консультацій.