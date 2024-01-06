F-16 з Данії затримуються на пів року, — ЗМІ

Про це пише газета Berlingske.

Попередньо між Києвом та Копенгагеном існувала домовленість, що шість літаків будуть відправлені в Україну перед Новим роком. Однак, за даними джерела Berlingske у данському військовому відомстві, графік передачі затримується на пів року, оскільки досі не виконано низку умов для того, щоб Україна могла використовувати подаровані винищувачі.

Остаточні причини відставання від початкового графіка поки що невідомі, уточнили у виданні.

Разом із тим у міністерстві оборони Данії зазначили, що, серед іншого, йдеться про завершення підготовки українського персоналу, який буде керувати літаками після їх передачі, графік навчання якого залежить від декількох факторів, таких як обладнання та погодні умови.

«Крім того, міжнародна коаліція військово-повітряних сил все ще працює над тим, щоб забезпечити необхідну логістику та інфраструктуру в Україні», — йдеться у повідомленні.

Наразі шість українських пілотів проходять підготовку на літаках F-16 у Данії.

Механіки та інший наземний персонал також мають бути підготовлені до забезпечення логістичних ланцюгів постачання боєприпасів і запасних частин, а фізичні умови на українських аеродромах мають бути готовими.

Очікується, що ще вісім літаків F-16 будуть відправлені з Данії в Україну протягом 2024 року і ще п’ять — у 2025 році.